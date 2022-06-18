США передали в украинские больницы 16,5 тонн онкопрепаратов

Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США. Минздрав распределил и развез на склады 16,5 тонны лекарственных средств, которые используются при лечении пациентов с онкологией", - говорится в сообщении.

В перечне препаратов есть: Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл), Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл), Метотрексат (10 мл/7,5 мг), Сукральфат (CARAFATE 420 мл), Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM), Месалазин (MESALAMINE), Лансопразол (LANSOPRAZOLE), Прометазин (PROMETHAZINE), Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл), Третиноин (TRETINOIN), Нинтеданиб (OFEV).

Препараты уже получили больницы в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В ближайшие дни лекарства приедут в другие области.

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