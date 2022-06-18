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Рашисты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие на Харьковщине, продолжается масштабный пожар, - ОВА

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Рашисты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие на Харьковщине, продолжается масштабный пожар, - ОВА
Российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области, как следствие, возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - написал Синегубов в телеграм-канале.

По предварительным данным, рашисты попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома.

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Топ комментарии

  • Великая Исландия
    как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
  • Igor Butenko 2bccf522
    Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
  • stanis nasvaiko
    "Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
    Уже прямім текстом !!!
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