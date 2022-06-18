Рашисты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие на Харьковщине, продолжается масштабный пожар, - ОВА
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Российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области, как следствие, возник масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - написал Синегубов в телеграм-канале.
По предварительным данным, рашисты попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома.