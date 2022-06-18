Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине – говорили о вывозе аграрной продукции. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

Также обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесчины. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техники.

Также речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

Смотрите также: Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. ФОТОрепортаж

На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии.

Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в сфере безопасности в акватории Черного моря и обеспечения подразделений ВМС.

Глава государства также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трехмесячный младенец. Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.

"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье", – сказал президент.

Читайте также: В Одесской области ночью ПВО сбила две российские крылатые ракеты, - ОК "Південь"



