Артиллерия ВСУ уничтожила пункт управления 20-й армии россиян, - Цимбалюк

Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что украинская артиллерия уничтожила пункт управления 20-й армии ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Цымбалюк отметил: "17 июня вследствие артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.

По имеющейся информации, весь личный состав, находившийся на пункте управления, погиб (более 40 человек), в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20-й общевойсковой армии; дежурная смена 533-го командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Личности погибших не могут установить из-за полного обгорания тел, а также обрушения здания".

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