В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico

Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Politico, об этом заявили несколько чиновников США.

По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласие по решению еще не достигнуто.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных нуждах Украины".

При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируется поставка снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", – отметил чиновник.

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