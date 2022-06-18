На Закарпатье в течение суток девять мужчин пытались незаконно покинуть страну, - ГПСУ

За прошедшие сутки военнослужащие Чопского отряда предотвратили девять правонарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Двоих правонарушителей задержали сегодня ночью в горах в районе населенного пункта Каменица Ужгородского района. Оба намеревались незаконным путем добраться до Словакии. Еще один задержанный направлялся в сторону границы на такси. Он попросил водителя подвезти его в пограничное село Палло, откуда должен был продолжить путешествие пешком.

В железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" правоохранители отказали в пропуске 47-летнему киевлянину, направлявшемуся в Венгрию за недействительным документом, не дающим права на пересечение границы.

Остальных 5 мужчин разоблачили на попытке уехать за пределы Украины с использованием поддельных документов. В пункте пропуска "Ужгород" четверо правонарушителей притворялись лицами с инвалидностью, еще один предоставил на контроль фейковые документы обучающегося за рубежом студента. Как впоследствии они рассказывали пограничникам, за такие документы им пришлось заплатить от 50 до 1700 долларов США.

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Кроме того, один из них попытался "договориться" со стражами порядка о пропуске по "липовым" документам, предложив взятку в размере 1000 долларов США. Теперь мужчине предстоит отвечать перед законом еще и за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Во всех случаях правонарушители привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Также в их действиях видны признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации".

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