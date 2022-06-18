На Закарпатье в течение суток девять мужчин пытались незаконно покинуть страну, - ГПСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Двоих правонарушителей задержали сегодня ночью в горах в районе населенного пункта Каменица Ужгородского района. Оба намеревались незаконным путем добраться до Словакии. Еще один задержанный направлялся в сторону границы на такси. Он попросил водителя подвезти его в пограничное село Палло, откуда должен был продолжить путешествие пешком.
В железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" правоохранители отказали в пропуске 47-летнему киевлянину, направлявшемуся в Венгрию за недействительным документом, не дающим права на пересечение границы.
Остальных 5 мужчин разоблачили на попытке уехать за пределы Украины с использованием поддельных документов. В пункте пропуска "Ужгород" четверо правонарушителей притворялись лицами с инвалидностью, еще один предоставил на контроль фейковые документы обучающегося за рубежом студента. Как впоследствии они рассказывали пограничникам, за такие документы им пришлось заплатить от 50 до 1700 долларов США.
Кроме того, один из них попытался "договориться" со стражами порядка о пропуске по "липовым" документам, предложив взятку в размере 1000 долларов США. Теперь мужчине предстоит отвечать перед законом еще и за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Во всех случаях правонарушители привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Также в их действиях видны признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации".