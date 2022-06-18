Германия предоставила Украине чуть больше трети обещанного оружия, - Bild

С 24 февраля Украина получила от Германии 35% обещанной военной помощи на сумму 192 млн евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Согласно мониторингу Ukraine Support Tracker института IfW в Киле, разница между обещанными и осуществленными поставками оружия очень велика.

До 7 июня Германия пообещала Украине помощь в 542 млн евро. Это четвертое место после США, Польши и Великобритании. Однако до сих пор осуществлены поставки на 192 млн евро – 35%. Поэтому ФРГ занимает восьмое место в списке стран, поставляющих оружие Украине.

Больше всего оружия пообещали США (на 4,14 млрд евро). Они также лидируют по поставкам (на 1,97 млрд евро) – это составляет 48% обещанного. Страны, поставившие 100% обещанного оружия, – Норвегия, Франция, Латвия, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Хорватия, Болгария, Австрия, Румыния и Польша. Хотя общий объем снабжения там ниже, чем в Германии.

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Отмечается, что в последнее время количество обещанного оружия ФРГ повысилось. Этим объясняется разница между обещаниями и поставками.