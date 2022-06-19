Новости • Агрессия России против Украины, Война

Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

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Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц
Руководство Германии намерено изменить приоритетность поставок оружия в Украину. Воюющей стране современное оружие необходимо в первую очередь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По мнению Шольца, необходимо изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие. По его словам, есть длинный список клиентов, ожидающих его получения даже через два и три года. Но многие контракты пересматриваются в пользу воюющей страны.

Он также отметил, что вся техника, которую Германия обещала поставить Украине, должна прийти в ВСУ в срок. Также Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия передаст ВСУ систему противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попробуем получить на саммите ЕС 27 "да" о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление, - Шольц

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Такой же подлец как и был. Но деваться некуда надо и с ним общаться. На его месте другой немец будет таким же. У нас с поставками оружия из других стран тоже проблемы. Штаты начали свою линию гнуть и дают минимум. Деваться некуда - других союзников нет...
  • Valter Valter
    Шольц опять лохматит бабушку. Немецкие производители оружия давно готовы сделать поставки Украине. Загвоздка только в капиризах Шольца
  • Розвиток Людини
    Спочатку дав би дозвіл іспанцям передати техніку в Україну. Годує обіцянками як .....
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