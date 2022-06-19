Оккупанты в Запорожской области пытаются запугать местное население и движение сопротивления смертной казнью, - председатель ОВА Старух
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На территории Запорожской области оккупанты запугивают местное население смертной казнью.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗОВА, об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в телеэфире.
"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни.
Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - говорится в сообщении.