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Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский

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Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский
Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем", - добавил глава государства. Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным.

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Топ комментарии

  • Сірий
    "Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
    А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
  • Super Gut
    Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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