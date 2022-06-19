Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский

Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире.