Украинская авиация атаковала скопление врага и его техники, - ОК "Південь"
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На южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушных атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Вертолетом враг пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушных атаки.
Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской громаде Херсонщины.
Общие потери противника подтверждены в количестве 28 захватчиков, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.
Окончательные потери – уточняются.