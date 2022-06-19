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РФ переформатирует корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"

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РФ переформатирует корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"
Россия переформатирует корабельную группировку в Черном море и делает акцент на подводном флоте.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Переформатированием флота враг пытается минимизировать потери на море. Сейчас в готовности к ракетному удару у оккупантов находится 28 "Калибров". Накануне сообщалось примерно о 20.

Также сообщается, что РФ сконцентрировала в море две надводные ракетные корабли и три подводные лодки. На выполнении боевых задач у оккупантов есть три больших десантных корабля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

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Топ комментарии

  • Чукча не читатель.
    Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
  • Garry Grant
    Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
  • Vitaliy Darmits
    Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
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