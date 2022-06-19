Россия хочет снятия санкций на экспорт своего зерна в обмен на открытие портов Украины, - ООН

Россия поднимает вопрос о снятии санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.

Об этом постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес сказал в интервью СNN Türk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия хочет, чтобы санкции по экспорту ее собственного зерна и злаковых были сняты, если Украине будет предоставлена помощь (по открытию коридоров. – Ред.)", - сказал Альваро Родригес.

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Координатор ООН в Турции подчеркнул, что вопрос открытия коридоров из портов Украины обсуждается на высшем уровне, но решение не просто.

"Сначала мы хотим прекращение огня... Но доставить оттуда (с Украины. – Ред.) нагруженные зерном корабли не так просто, как можно подумать. Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет минные заграждения на своих берегах для собственной безопасности. Поэтому нужно много переговоров, чтобы мы могли прийти к согласию относительно того, как сделать этот шаг", - сказал представитель ООН.

По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценивает посреднические усилия Турции по вопросу открытия коридоров для вывоза зерна из портов Украины.