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"Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг

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"Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг
В НАТО предупредили российского президента Владимира Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим большего уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

    Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
  • Ziu Zou
    То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
  • Alexey Chernyavsky
    Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
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