"Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг

В НАТО предупредили российского президента Владимира Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим большего уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

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