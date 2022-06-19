Взрыв резервуара с топливом на Днепропетровщине: один человек погиб, 13 пострадали, пожар тушат всю ночь

В Новомосковском районе Днепропетровщины вследствие вражеской атаки взорвался резервуар с топливом. Один пожарный погиб, еще двое в больнице, всего пострадали 13 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - написал он.

Резниченко добавил, что всего пострадали 13 человек.

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"Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", – пообещал Резниченко.