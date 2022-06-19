Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области

В Запорожской области российские войска сосредотачивают технику и личный состав. Украинские военные не исключают, что враг готовится к активным действиям.

Об этом в фейсбуке сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, возможно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное (Васильевский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником большого количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб (Васильевский район) зафиксировано прибытие военной техники. Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя.

За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам села Красное и Новоданиловка, а также город Гуляйполе.

По сравнению с прошлыми сутками количество таких обстрелов выросло вдвое.

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