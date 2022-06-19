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Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области

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Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области
В Запорожской области российские войска сосредотачивают технику и личный состав. Украинские военные не исключают, что враг готовится к активным действиям.

Об этом в фейсбуке сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, возможно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное (Васильевский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником большого количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб (Васильевский район) зафиксировано прибытие военной техники. Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя.

За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам села Красное и Новоданиловка, а также город Гуляйполе.

По сравнению с прошлыми сутками количество таких обстрелов выросло вдвое.

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Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Анатолий К 65c6a92d
    На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
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