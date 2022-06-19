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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июня потери личного состава противника составляют около 33 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1468 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,

артиллерийских систем – 745 (+6) ед,

РСЗО ‒ 235 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 98 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 181 (+1) ед,

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БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатые ракеты ‒ 130 (+1),

корабли /катера ‒ 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2523 (+10) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • Святослава Ліпіна
  • Alex Byk
    С нетерпением жду юбилейный 1488 российский танк
  • віктор федорович 31ee1569
    Америка в Іраку відразу почала наступальну операцію...мабуть, що це таки залежить від того, яким чином проводити цю наступальну операцію.
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