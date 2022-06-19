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Таких цен на бензин, как были до войны, уже не будет, - Данилов

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Таких цен на бензин, как были до войны, уже не будет, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не сможет вернуться к довоенным ценам на бензин.

Об этом он сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, как у нас может быть один евро?" - сказал он.

Данилов добавил, что лично он сейчас не заправляется, потому что 24 февраля передал свой бронированный автомобиль военным.

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"У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, видимо", - сказал секретарь СНБО.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
  • Randall Flag da70119e
    Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
  • zhekan
    верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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