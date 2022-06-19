Таких цен на бензин, как были до войны, уже не будет, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не сможет вернуться к довоенным ценам на бензин.

Об этом он сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, как у нас может быть один евро?" - сказал он.

Данилов добавил, что лично он сейчас не заправляется, потому что 24 февраля передал свой бронированный автомобиль военным.

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"У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, видимо", - сказал секретарь СНБО.