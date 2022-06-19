В июне полиция задержала около 30 диверсантов, из них 11 - в Киеве, - МВД

Правоохранители продолжают системную работу по выявлению диверсантов на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Уже задержано около 100 ДРГ по всей территории Украины. За июнь в Украине силами полицейских задержано почти 30 диверсантов, из них 11 - в Киеве. Опасность никуда не исчезает, ДРГ существуют среди нас, работая на врага. Недавно в Сумской области наши полицейские сообщили о подозрении местному жителю, который краской на дверях и окнах своего дома нарисовал запрещенные на территории символы Z и V, да еще и оправдывал действия российского агрессора", - рассказал Евгений Енин.

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