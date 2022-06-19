Ситуация в регионах: войска РФ наращивают количество обстрелов по всей линии фронта на Донетчине, удары по северодонецкому "Азотту" и Харькову, - отчеты ОВА

В Донецкой области россияне наращивают количество обстрелов вдоль всей линии фронта, за минувшие сутки они обстреляли 28 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводной информации военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 19 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Донецкой области повреждено 58 объектов: многоэтажки, частные жилые дома, промышленные объекты, трамвайный парк, завод, три дома культуры, психоневрологический интернат, две школы, магазин, автомойка. Один человек погиб, еще 11 получили ранения. Область остается без газа, частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

В Луганской области в Северодонецке враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды россияне ударили по северодонецкому "Азотту", зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений. Захватчики также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар - в районе Верхнекаменки. Значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горской громад. Два человека погибли.

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В Сумской области сегодня около 7 часов утра россияне со своей территории начали минометный обстрел жилых кварталов города Середина-Буда. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших или погибших уточняется.

В Днепропетровской области ночь прошла с воздушными тревогами. Вечером три вражеских ракеты уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе. Пострадали 11 человек, один находится в тяжелом состоянии. Ликвидация пожара продолжается. Подробная информация уточняется.

В Харькове вчера около 23:00 российские снаряды несколько раз попали в инфраструктурные объекты Индустриального района. Пострадавших нет. Вчера днем ​​противник ракетами обстрелял газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области. Масштабный пожар долгое время ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. Всего в Изюмском районе в течение суток в результате обстрелов четыре человека были ранены, один погиб.

Вчера Николаев был дважды атакован вражескими ракетами. Днем произошел двойной удар ракетами по промышленной инфраструктуре. Вечером пять ракет ударили со стороны Херсонщины. По данным ОК "Південь", одна ракета уничтожена, две поразили промышленный объект, одна - жилой дом, еще одна попала по производственной инфраструктуре. По предварительной информации, жертв нет, масштабы разрушений уточняются. В Баштанском районе продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация уточняется. В Николаевском районе в результате обстрелов Галицыновской громады погибли два человека. Произошел пожар на территории частного сельскохозяйственного предприятия. Вчера из-за обстрелов поселка Заселье Первомайской громады был тяжело ранен один человек. За сутки под обстрелами находилось село Парутино Куцурубской громады. Пострадавших и повреждений нет.

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В Херсонской области боевые действия продолжаются по всей территории. Россияне продолжают хаотично обстреливать временно захваченные и освобожденные населенные пункты, а также соседние области с территории Бериславского и Херсонского районов.

В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.