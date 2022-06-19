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Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС

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Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процедуру присоединения новых членов к Европейскому Союзу следует сделать проще.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

По словам Шольца, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - сказал он в интервью dpa.

Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.

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На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.

Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.

Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
    Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
    Все для процвітання України.
    Але для нашої влади це все так складно.
    Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
  • Jim Hawkins
    З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
  • Olga Mansika
    Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
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