Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.
По словам Шольца, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.
"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - сказал он в интервью dpa.
Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.
На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.
Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.
Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.