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Днепропетровщина: пожар на нефтебазе после "прилета" тушат 50 спасателей, - ГСЧС

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Днепропетровщина: пожар на нефтебазе после "прилета" тушат 50 спасателей, - ГСЧС
Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший вследствие ракетной атаки со стороны российских войск, уже более 14 часов пытаются потушить 50 спасателей.

Об этом во время брифинга сказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На месте происшествия работают 50 спасателей и 13 единиц техники", – сказала Цуркань.

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По ее информации, в результате ракетного удара пострадали 11 гражданских людей, в том числе 1 человек в тяжелом состоянии, 6 - в степени средней тяжести.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Знову нафтобаза ...
    Потім почнуть бомбити зерносховища.
    ППО дороге, казали вони..
  • Senator 0eaca536
    Штирлицы путлера типа корректировщики есть в любой точке Украины...
  • mykola1a3 Vasylev
    та да, "після війни", а зараз гниди-деверсанти (які так нехрєново засіли у вищих кабінетах влади) хай продовжують збільшувати втрати українців, у цій війні з кацапами.
    Так?
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