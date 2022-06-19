Моральное состояние российских военных продолжает падать, - британская разведка

В последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, испытывают изменчивый моральный дух.

"В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от исполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами", - говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что властям РФ тяжело оказывать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.

Также в британской разведке назвали факторы, определяющие низкий моральный дух россиян. В частности:

плохое руководство,

ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,

очень тяжелые потери,

боевой стресс,

постоянное плохое материально-техническое обеспечение,

проблемы с оплатой труда.

"Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве по поводу целей войны. Нравственные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей", - подытожили в ведомстве.

Читайте также: Рашисты жалуются на неисправную технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО