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Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов

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Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов
Украина готова к любому сценарию.

Украина готова к применению РФ тактического ядерного оружия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Пропагандисты Кремля открыто угрожают миру ядерным оружием. Поэтому европейские политики допускают возможность применения тактического ядерного, химического или биологического оружия.

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Украина готовится к нарушению Россией новых правил в войне, в частности, использование ею химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.

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Топ комментарии

  • Олег Шестакович
    Так само як була "готова" до початку війни! Тріпло!!!
  • spase boy
    Данілов, Арестович і інша зелена шобла може і готова. Живуть в бункерах уже кілька місяців...
    А от як готові прості люди - це всі знають...
    Отака то фігня....**** цей Данілов.
  • Diogen Gdl
    Каким надо быть... чтоб такое говорить.вот нахера этот популизм?!
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