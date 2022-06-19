Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов

Украина готова к любому сценарию.

Украина готова к применению РФ тактического ядерного оружия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Пропагандисты Кремля открыто угрожают миру ядерным оружием. Поэтому европейские политики допускают возможность применения тактического ядерного, химического или биологического оружия.

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Украина готовится к нарушению Россией новых правил в войне, в частности, использование ею химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.