Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов
41 243206
Украина готова к любому сценарию.
Украина готова к применению РФ тактического ядерного оружия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Пропагандисты Кремля открыто угрожают миру ядерным оружием. Поэтому европейские политики допускают возможность применения тактического ядерного, химического или биологического оружия.
Украина готовится к нарушению Россией новых правил в войне, в частности, использование ею химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.