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Российские оккупанты отчитались, что уже похитили более 307 тысяч украинских детей

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Российские оккупанты отчитались, что уже похитили более 307 тысяч украинских детей
Российские военные сообщили, что более 307 тысяч детей депортированы с начала войны на территорию России с Украины.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, которого цитирует "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По словам Мизинцева, всего с начала войны депортировано в Россию 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 - дети.

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Россияне заявляют, что якобы получили более 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию с более 2 тысяч населенных пунктов Украины.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Крадуть, бо їм потрібна нормальна генетика.
    Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
  • vterra w
    параша своїм людям не може забезпечити нормальне життя то ще й всім сусідам хоче спаганити
  • Чайка Київ
    Зелена влада звернулась до міжнародних організацій з приводу кіднепінгу?
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