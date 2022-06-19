Германия начинает экономить газ: может не хватить до конца зимы

Из-за уменьшения поставок "Газпрома" Германия разработала меры по уменьшению потребления газа. Опасаются, что его может не хватить до конца зимы.

Об этом заявил министр ФРГ по экономике и защите климата Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Немецкое правительство планирует сократить использование газа в промышленности и производстве электроэнергии. Заполнение хранилищ должно быть ускорено. Также планируется задействовать больше угольных электростанций.

"Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо, чтобы он более активно поступал в хранилища - иначе зимой его может не хватить", - говорится в докладе министра.

"Очевидно, стратегия Путина состоит в том, чтобы внушить в нас неуверенность, привести к подъему цен и расколоть нас", - подчеркнул Габек.

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Чтобы заполнить хранилища, правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро.

Напомним, в середине июня "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток". Позже об уменьшении объемов поставок газа из России также сообщили Чехия, Австрия, Италия и Франция.

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Опросы показывают, что уже сейчас 72% немцев пытаются экономить газ, электричество и автомобильное топливо. Еще 11% собираются начать экономить в ближайшее время.