Погибших от ракетного удара по нефтебазе на Днепропетровщине уже двое
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Один из пострадавших от удара скончался в больнице.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось. Этот вражеский "прилет" унес жизни двух человек", написал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне ударили по нефтебазе на Днепропетровщине вечером 18 июня. Сначала сообщали об одном погибшем и 13 пострадавших, двое из которых находятся в больнице. Пламя тушили всю ночь. Нефтебаза до сих пор пылает, сейчас пожар тушат полсотни пожарных.