В Киевской области военная комендатура будет проводить рейды по соблюдению комендантского часа, - ОВА

Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа в Киевской области, который сейчас длится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" – рассказал он.

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