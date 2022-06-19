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В Киевской области военная комендатура будет проводить рейды по соблюдению комендантского часа, - ОВА

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В Киевской области военная комендатура будет проводить рейды по соблюдению комендантского часа, - ОВА
Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа в Киевской области, который сейчас длится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, - КГГА

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Liya d21d54a3
    А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
    Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
    Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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