Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе, - глава Генштаба Британии Сандерс
Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.
"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве", - сказал генерал.
"Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе", - добавил он.
Глава армии сказал, что он "первый начальник Генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства".
"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше", - сказал генерал.