Россияне не могут больше загружать Windows 10 и Windows 11 - Microsoft запретила
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.
Теперь при попытке загрузить Windows 11 из России портал Microsoft выдает сообщение: "Возникла проблема с вашим запросом". Также пользователи не могут скачать утилиты помощника по установке операционных систем. Утилита Media Creation Tool тоже недоступна.
Проверка журналистов показала, что от провайдера это не зависит. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем не возникает.
Microsoft ситуацию пока не прокомментировала.
Microsoft остановила новые продажи товаров и услуг в России в марте, но продолжила поддержку имеющихся клиентов.
В июне Bloomberg сообщил, что Microsoft значительно сокращает присутствие в РФ. Как отметили в компании, от сокращения бизнеса пострадают более 400 сотрудников.