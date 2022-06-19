Херсон и Мелитополь могут освободить в ближайшие недели, - мэр Мелитополя Федоров

ВСУ могут в ближайшие недели освободить Херсон и Мелитополь от российских оккупантов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация в направлении города Мелитополя. Уже более чем на 10 км продвинулись в направлении Мелитополя наши вооруженные силы", - сказал он.

Федоров добавил, что Украина сейчас получает от стран Запада много оружия, приближающего нас к победе.

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"Я надеюсь, что в ближайшее время ее будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти от давления наших жителей", - сказал он.