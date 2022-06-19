Украина не потерпит поражение, мы будем поддерживать ее сколько нужно, - посол США Бринк
Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Украина не потерпит поражение, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно" - заявила Бринк.
По ее словам, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности.
"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - заявила посол.
Она также напомнила, что США оставляют на усмотрение украинцев вопрос о том, когда Украина сочтет возможным вести мирные переговоры.
"Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил, что все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров по усмотрению украинцев", - отметила Бриджит Бринк.