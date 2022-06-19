Рада запретила российскую музыку в публичных местах
Соответствующий закон был принят 19 июня, передает Цензор.НЕТ.
Законом 7273-д определили понятие национального музыкального продукта, внедрили программы его поддержки и развития, в т.ч. путем грантирования, запретили публичное исполнение, показ, демонстрацию фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, осуществленных певцом (певицей), который после 1991 года был гражданином государства-агрессора или зарегистрированным в РФ физ/юр лицом.
Публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, будут запрещены.
Ограничения будут действовать на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны России.
В Украине отдельно создадут список исполнителей, осуждающих агрессию РФ – их композиции могут раздаваться на радио и в публичном пространстве.
Кроме того, в законе есть запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров.
Доля украинских песен должна достигать как минимум 40% количества композиции радиовещания.
Также на государственном должны вещать в 75% суточного объема теле- и радиоэфиров.