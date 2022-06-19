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Рада запретила импорт русскоязычных книг

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Рада запретила импорт русскоязычных книг
Депутаты Верховной Рады проголосовали за запрет на импорт русскоязычной литературы.

Ограничения будут действовать на книги из России и Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Запрет также касается изданий, авторы которых имели российское гражданство.

С 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться исключительно на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и на официальных языках Европейского Союза.

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Другие книги должны быть на языке оригинала или переведены на украинский.

Исключения к этим запретам могут быть, если физическое лицо ввозит литературу не с целью распространения и при условиях:

  • ввоз издательской продукции производится в ручной клади или сопровождаемом багаже;
  • общее количество издательской продукции не превышает 10 экземпляров;
  • издательская продукция отсутствует в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.
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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Чуйствую за порєбріком буде вирувати істерика.
  • Чайка Київ
  • Amber
    От і добре , може ватани вивчуть українську 😠
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