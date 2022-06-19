Рада запретила импорт русскоязычных книг

Депутаты Верховной Рады проголосовали за запрет на импорт русскоязычной литературы.

Ограничения будут действовать на книги из России и Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Запрет также касается изданий, авторы которых имели российское гражданство.

С 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться исключительно на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и на официальных языках Европейского Союза.

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Другие книги должны быть на языке оригинала или переведены на украинский.

Исключения к этим запретам могут быть, если физическое лицо ввозит литературу не с целью распространения и при условиях: