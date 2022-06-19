Визы для въезда в Украину россияне будут получать через третью страну, - Немчинов

Министерство иностранных дел Украины наработает четкий механизм введения с 1 июля визового режима для россиян.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, у нас существуют действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет представлять интересы Украины. в Российской Федерации", – сказал Немчинов.

По его словам, после того, как будет принято соответствующее решение, МИД дополнительно проинформирует о способе получения визы и ее стоимости.

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"С 1 июля граждане Российской Федерации, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например - действующей рабочей, или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе", - сказал Немчинов.

Напомним, 17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ. В Думе РФ заявили, что не будут вводить визы для украинцев.