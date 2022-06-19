Ретрансляцию российских новостей и политических шоу запретили в Молдове на законодательном уровне

Президент Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания.

По словам председателя Совета телевидения и радио (РТР) Лилианы Вицу, закон вступит в силу на следующей неделе, возможно, 24 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В настоящее время трансляция новостей и передач политического или военного характера из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещена по решению комиссии чрезвычайных ситуаций.

Со вступлением в силу закона ретрансляцию этих передач полностью запретят даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

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Как отметила Вицу, новые поправки предусматривают более суровое наказание вещателей за дезинформацию и отсутствие местного контента. "В случае дезинформации у РТР есть право приостановить действие лицензии на срок до 7 дней, причем это может произойти и в период выборов", - сказала Вицу.

На заседании 2 июня парламентское большинство приняло во втором окончательном чтении законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой. За проект проголосовали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

В окончательной версии отредактировали определение дезинформации: "преднамеренное распространение ложной информации, созданной для причинения вреда личности, социальной группе, организации или безопасности государства".

Принятый законопроект также запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, производимых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия эту конвенцию не ратифицировала).

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Издание отмечает, что запрет на показ фильмов и передач из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию, не касается "развлекательных передач, в которых нет милитаристского содержания". В то же время запрещена трансляция передач и фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или содержат призывы к ненависти, независимо от происхождения контента.