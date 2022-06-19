Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области
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В Херсонской области сообщают о массовых задержаниях мужчин в Станиславской громаде.
Об этом сообщает в фейсбуке заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин независимо от возраста", - говорится в сообщении.
По его информации, людей держат в ямах, очень сильно избивают. Без явных причин, всех подряд. Также вывозят и грабят имущество громад и людей.
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