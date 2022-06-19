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Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области

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Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области
В Херсонской области сообщают о массовых задержаниях мужчин в Станиславской громаде.

Об этом сообщает в фейсбуке заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин независимо от возраста", - говорится в сообщении.

По его информации, людей держат в ямах, очень сильно избивают. Без явных причин, всех подряд. Также вывозят и грабят имущество громад и людей.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
  • Kulinakus
    Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
  • Small Jerboa
    Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
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