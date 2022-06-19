Оккупанты сегодня могут ударить по железнодорожным объектам на Черниговщине, - ОВА
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Российские оккупанты сегодня могут нанести ракетный удар по железнодорожным объектам Черниговской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители громад предупреждены.
Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы "Воздушная тревога". В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне или сигнала сирены следуйте в укрытие", - говорится в сообщении.
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