Новости • Война

Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков

7 17037
Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков
Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только самые близкие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - заявил министр.

"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.

Также смотрите: Париарх Кирилл считает, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле сражения". ВИДЕО

Топ комментарии

  • Вячеслав Зубарєв
    А зебіл казав пару місяців тому що за пару тижнів зарішає. Особистий контроль.
  • Бенина Мама
    Обещали к лету решить, но не уточнили какого года. Сейчас к осени того года, в котором обещали летом, или к осени следующего. Я ничего не путаю?
  • Fizko Kyiv
    мама ріма не дозволяє матюкатись і "пі.дець" казати, можна тільки "під асабистий кантроль"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости