Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков

Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только самые близкие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - заявил министр.

"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.

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