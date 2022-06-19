Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков
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Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.
Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только самые близкие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - заявил министр.
"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.