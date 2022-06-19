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МИД активно убеждает McDonald's возобновить работу, процесс двигается, - Кулеба

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МИД активно убеждает McDonald's возобновить работу, процесс двигается, - Кулеба
Есть условия для возобновления работы McDonald's в Украине, МИД активно убеждает сеть возвращаться.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.

Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • Aks World
    Это реально очень важно. Мак огромнейший налогоплательщик и держит огромное количество рабочих мест. Не понимают этого только полные дегенераты.
  • Odessa_1232
    Мак продолжает платить зарплату всем своим работникам, но если откроется будет отлично, KFC уже работает
  • Aks World
    Зарплата это хорошо, но по сравнению с налогами, которые платит мак, это ничто.
    С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
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