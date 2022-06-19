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ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Тошковки, - Гайдай

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ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Тошковки, - Гайдай
Российские оккупанты пытаются захватить Северодонецк полностью, но терпят значительные потери.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая тяжелая военная ситуация в Украине – именно на Луганщине. Продолжаются упорные бои в Северодонецке, орки пытаются захватить город полностью, но им это не удается, рашисты несут массовые потери.

Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже имели успех, но после работы нашей артиллерии - оккупанты потерпели поражение", - проинформировал он

По словам Гайдая, Лисичанск под контролем украинских войск, но город под постоянными решистскими обстрелами.

"Тихая" эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно, - подытожил глава ОВА.

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