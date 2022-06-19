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"Есть друзья, для которых не нужны лишние слова": Зеленский поздравил Джонсона с днем рождения

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Президент Владимир Зеленский поздравил премьера Великобритании Бориса Джонсона с днем рождения.

Об этом глава государства сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Есть друзья, для которых не нужны лишние слова, чтобы понять друг друга. И которые приветствуют друг друга без лишних слов. Счастливого дня рождения, друг, Борис Джонсон", - говорится в сообщении.

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Есть друзья, для которых не нужны лишние слова: Зеленский поздравил Джонсона с днем рождения 01

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Борис великий друг України.
    Сердечно вітаю з Днем народження
  • Семен Шкаралупа
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вітаємо з днем народження справжнього козака Бориса Джонсона...
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