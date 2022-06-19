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Рашисты в течение дня обстреливали Днепропетровщину, пострадавших и разрушений нет, - облсовет

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Рашисты в течение дня обстреливали Днепропетровщину, пострадавших и разрушений нет, - облсовет
Российские оккупанты на протяжении дня обстреливали территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российские оккупационные войска вновь обстреляли пограничные территории Зеленодольской и Апостоловской громад. Обошлось без пострадавших и без разрушений, все коммуникации работают.

Кроме этого, из "Ураганов" была обстреляна территория близ села Первое Мая, что в Криворожском районе. Оккупанты попали в поля", - отметил он.

По его словам, в течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных Сил и сил противника на территории Херсонской области близ Криворожского района.

"Во всех других районах Днепропетровщины день прошел тихо. Российских оккупационных войск в области нет и не будет, ведь наши рубежи надежно защищены", - подытожил Лукашук.

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