ВР разрешила получать второе профтехобразование бесплатно

Украинцам разрешили получать профессионально-техническое образование без одновременного получения полного общего среднего образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады,19 июня принят закон №7293 "О внесении изменений в Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" по отдельным аспектам подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения и восстановления экономики".

Документом урегулировано функционирование профессионально-технического образования, в частности, разрешили получать его без одновременного получения полного общего среднего образования, получать профобразование по другим профессиям безвозмездно в течение жизни через 3 года после предыдущего образования при наличии страхового стажа от 2 лет и свободных мест после зачисления соискателей первого профобразования, направили образовательные программы на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций, отменили привязку к регистрации места жительства особы на территории соответствующего территориального громады.

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