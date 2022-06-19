Работника ГСЧС убили российские оккупанты в Скадовске, - депутат облсовета Хлань
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Во временно оккупированном Скадовске российские военные убили работника ГСЧС.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске. Мужчина обследовал место взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Позже его нашли мертвым", - говорится в сообщении.
По его словам, рашисты мародерят, терроризируют мирное население, похищают людей, издеваются над ними, бьют просто так, угрожают фермерам и предпринимателям, отбирают бизнес, особенно тот, который помогает или помогал ВСУ.
Также оккупанты усилили обыски на блок-постах в Херсоне.
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