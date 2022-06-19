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Двое гражданских погибли в результате обстрела оккупантами в Донецкой области, 12 человек ранены, - ОВА

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Двое гражданских погибли в результате обстрела оккупантами в Донецкой области, 12 человек ранены, - ОВА
В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области 19 июня погибли двое гражданских. 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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Двое гражданских погибли в результате обстрела оккупантами в Донецкой области, 12 человек ранены, - ОВА 01

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