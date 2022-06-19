Жители Железного в Донецкой области попали под обстрел при подвозе воды - среди раненых есть ребенок

Во время подвоза технической воды в Железное Торецкой громады Донецкой области местные жители попали под обстрел.

Об этом в видеообращении сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ.

"Во время очередного подвоза технической воды в городе Железное наши жители попали под обстрел, в результате чего сотрудник коммунального предприятия потерял три пальца, женщина 1986 г.р. получила тяжелое ранение бедра", - сказал он.

Также, по словам Чинчика, сквозное ранение предплечья получил ребенок 2013 года рождения.

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Чиновник призвал жителей города не рисоквать жизнью и эвакуироваться, пока есть такая возможность.