Следует ожидать от России усиления враждебной активности, именно на этой неделе, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает, что на этой неделе Россия будет показательно атаковать Украину, а также другие страны Европы.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, на этой неделе Украина получит ответ от Европейского Союза по поводу статуса кандидатства.
"На неделе будут новые мои обращения, в том числе и к европейцам. Использую каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас, и чтобы собрать для нас новых сторонников.
Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - подчеркнул Зеленский.