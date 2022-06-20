Следует ожидать от России усиления враждебной активности, именно на этой неделе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на этой неделе Россия будет показательно атаковать Украину, а также другие страны Европы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, на этой неделе Украина получит ответ от Европейского Союза по поводу статуса кандидатства.

"На неделе будут новые мои обращения, в том числе и к европейцам. Использую каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас, и чтобы собрать для нас новых сторонников.

Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - подчеркнул Зеленский.

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