Оккупанты снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру, мы будем на это отвечать, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы топливной инфраструктуры Украины российскими оккупантами.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать.
Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – отметил президент.