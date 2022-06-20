Россия проводит в Украине ту же программу дезинформации, которую использовала в Сирии, - доклад ISD и The Syria Campaign

Российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение ряда лет публиковали в Интернете ложные сведения о событиях в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе ISD и The Syria Campaign.

"Россия использует в Украине ту же программу дезинформации, которую мы видели в Сирии. Многие из карьерных конспирологов, которых мы исследовали для этого доклада, сейчас распространяют ложь о военных преступлениях, совершаемых в Украине", - отмечают авторы материала.

Так, российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение нескольких лет публиковали в интернете ложные сведения о событиях в Сирии.

В целом авторы исследования проанализировали публикации 28 пользователей интернета – как отдельных лиц, так и организаций, опубликовавших 47 тысяч твитов и 817 постов в Facebook в период с января 2015 по декабрь 2021 года.

"Несмотря на наличие многочисленных доказательств пыток, применения химического оружия, неизбирательных и целенаправленных бомбардировок гражданского населения, относительно небольшое количество сторонников конспирологии - иногда в рамках поддерживаемой Россией кампании дезинформации, а иногда под влиянием дезинформационных тезисов России - сумели исказить факты и бросить длинную тень сомнений на политические дебаты в отношении Сирии, в некоторых случаях затормозив политические действия международного сообщества, когда они были крайне необходимы", - отметили они.

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По словам экспертов, с которыми общались исследователи, дезинформационные атаки на Сирию "позволили проводить политику против предоставления убежища, преследовать и оскорблять гуманитарных работников и тех, кто находится на передовой (при оказании помощи мирному населению. - Ред.), способствовали преобразованию режима Асада на норму и разрешили российскому президенту Владимиру Путину применить такую ​​же тактику в Украине".

Согласно докладу, одной из главных целей для дезинформаторов стала организация "Белые каски", спасавшая мирных жителей во время войны в Сирии. Именно "Белые каски" первыми сообщили о применении химического оружия войсками президента Сирии Башара Асада в 2017 году. В результате этой атаки погибли как минимум 83 человека, в том числе дети.

Впоследствии использование токсичных химикатов в ходе военных столкновений в Сирии, в частности - в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, подтвердили эксперты ООН и ОЗХО. Однако дезинформаторы, деятельность которых изучили в ISD, пытались представить эти атаки как "постановочные сцены".

В докладе говорится, что эксперты, с которыми общались его авторы, пришли к выводу, что "международное невмешательство в Сирии, которому отчасти способствовала российская кампания по дезинформации, сделало возможным вторжение в Украину".

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